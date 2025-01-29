Певцу Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет

«1992 год. Я приехал в гости к знакомому, которому одолжил крупную сумму. Он долго не отдавал, поэтому забирать приехал лично. В тот вечер супруга моего товарища показывала их семейный фотоальбом (да, такие у нас были в те времена развлечения). И на одном из снимков я случайно увидел ее, Лену. Дальше все как в тумане. С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе. Про долг тут же забыл. Я почувствовал, что это судьба! Оглядываясь назад, продолжаю благодарить тот день за судьбоносный момент. А еще себя за настойчивость и, конечно, Лену за все», — поделился Маликов.