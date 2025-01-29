«Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» со счетом 4:2

Сегодня, 29 января, в Омске «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Владислав Ефремов (забросил шайбу в ворота соперников на пятой минуте матча), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). За команду хозяев отличились Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).
«СЮ» после 50 игр с 67 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в понедельник — 3 февраля. Команда схлестнется в столице Башкирии с магнитогорским «Металлургом».
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