В Калининграде в январе расцвели рододендрон и морозник

«Подснежники проклюнулись уже пару недель назад, но они не цвели. Расцвели они именно сегодня! Весенник зимний тоже проснулся и расцвел на солнечных лужайках. На полтора месяца раньше расцвела дафна. Очень удивил рододендрон Ледебура, он уже цвел весной прошлого года, внезапно расцвел осенью полным цветом, никто не ждал, что он соберется цвести этой зимой», — прокомментировала и. о. директора ботанического сада БФУ Светлана Яковлева,