В Калининграде в январе расцвели рододендрон и морозник

В Калининграде растения приняли аномально теплую январскую погоду за весну и начали цвести. Как сообщает пресс-служба БФУ имени И. Канта, погода, больше похожая на апрельскую, вызвала быстрые изменения в ботаническом саду университета.
«Подснежники проклюнулись уже пару недель назад, но они не цвели. Расцвели они именно сегодня! Весенник зимний тоже проснулся и расцвел на солнечных лужайках. На полтора месяца раньше расцвела дафна. Очень удивил рододендрон Ледебура, он уже цвел весной прошлого года, внезапно расцвел осенью полным цветом, никто не ждал, что он соберется цвести этой зимой», — прокомментировала и. о. директора ботанического сада БФУ Светлана Яковлева,
Ранее в мэрии Калининграда рассказали о цветении морозника.
Также сообщается, что в городе увидели гусениц, которые типичны для теплой весны, но никак не для января.