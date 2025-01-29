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В Таганроге к сентябрю планируют завершить работы в спортивном кластере

Врио губернатора Ростовской области посетил спортивный кластер «Красный котельщик» в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге к сентябрю планируют завершить работы в спортивном кластере. Об этом на своей странице сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он посетил объект 29 января.

-Сегодня проверил, как идут работы в спортивном кластере «Красный котельщик» в Таганроге. Здесь располагается школа олимпийского резерва, в которой занимаются почти 2 тысячи детишек. Ребята могут тренироваться в бассейнах, на ледовом катке, стадионе и во дворце спорта, — рассказал Юрий Слюсарь.

Сейчас здание спортивного объекта находится на капитальном ремонте. По словам Юрия Слюсаря, к сентябрю все работы и благоустройство территории нужно завершить.

— Для тренировок спортсменам нужен качественный инвентарь. Средства на приобретение оборудования и инвентаря выделим, — отметил врио губернатора.