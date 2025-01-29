В Таганроге к сентябрю планируют завершить работы в спортивном кластере

-Сегодня проверил, как идут работы в спортивном кластере «Красный котельщик» в Таганроге. Здесь располагается школа олимпийского резерва, в которой занимаются почти 2 тысячи детишек. Ребята могут тренироваться в бассейнах, на ледовом катке, стадионе и во дворце спорта, — рассказал Юрий Слюсарь.