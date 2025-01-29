Последние зарубежные новости за 29 января 2025 года: свежие события текущего дня

Дания, несмотря на слабую армию, может повлиять на экономику США через транснациональные компании. Судоходная компания Maersk, вторая по величине в мире, играет немалую роль в доставке товаров в США. Прекращение рейсов Maersk в США мгновенно нарушит поставки в 22 порта.