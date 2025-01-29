Последние зарубежные новости за 29 января 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: Франция обдумывает возможность отправки войск в Гренландию
Франция обсудила развертывание войск в Гренландии с Данией. Это стало ответом на угрозы Трампа аннексировать территорию. Дания пока не желает обсуждать эту идею, но Франция готова помочь при необходимости.
Axios сообщил о рекордном количестве подписанных Трампом указов
Дональд Трамп подписал рекордные 38 указов за девять дней на посту президента, что стало историческим событием. Трамп перестраивает работу администрации, расширяя президентские полномочия.
WP: США приостановили военную и экономическую поддержку Украины
Приостановка помощи США другим странам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Указ Трампа о приостановке помощи на 90 дней затронул военное и экономическое финансирование Украины, но бюджетная помощь продолжается.
Foreign Policy рассказал, чем Дания может ответить на угрозы Трампа
Дания, несмотря на слабую армию, может повлиять на экономику США через транснациональные компании. Судоходная компания Maersk, вторая по величине в мире, играет немалую роль в доставке товаров в США. Прекращение рейсов Maersk в США мгновенно нарушит поставки в 22 порта.