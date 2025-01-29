Обнаружены следы «рассола» в древнейших породах с астероида Бенну

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Астрономы обнаружили в образцах первичных пород Солнечной системы, доставленных с астероида Бенну миссией НАСА OSIRIS-REx, следы присутствия в них густого «рассола», который возник и испарился в первые мгновения существования Солнечной системы. Это говорит о наличии скоплений жидкой воды на первых астероидах, сообщила пресс-служба Смитсоновского национального музея естественной истории (SNMNH).
«Благодаря образцам с Бенну теперь мы знаем, что базовые “кирпичики жизни” вступали в очень сложные и интересные реакции друг с другом на древнем небесном теле, которое породило этот астероид. По сути, нам удалось открыть ранее неизвестную ступень “химической лестницы”, которая привела к появлению жизни на Земле», — заявил куратор SNMNH Тим Маккой, чьи слова приводит пресс-служба музея.
Маккой и его коллеги совершили это открытие при изучении большого числа образцов первичных пород Солнечной системы, которые были собраны миссией OSIRIS-REx на поверхности астероида Бенну и доставлены на Землю полтора года назад. Ему удалось собрать около 120 грамм пород, которые предположительно сформировались около 4,5 млрд. лет назад и с тех пор не претерпевали значительных изменений в составе, структуре и свойствах.
Планетологи изучили эти пробы при помощи сканирующего электронного микроскопа, а также масс-спектрометров и рентгеновских излучателей, и неожиданно обнаружили внутри них большое число прожилок, состоящих из карбонатов щелочных металлов, а также сульфатов, хлоридов, фторидов и других солей, которые обычно не присутствуют на астероидах. Все эти отложения, как отмечают ученые, обычно образуются на Земле и других планетах в результате взаимодействий их пород с жидкой водой.
Последующий анализ структуры образцов с Бенну показал, что присутствующие в них запасы солей возникли в результате постепенного испарения густого «рассола». Он предположительно возник в толще крупного древнего астероида, чьим осколком является Бенну, на самых первых этапах существования Солнечной системы, когда ее первичная материя была разогрета до относительно высоких температур в результате распадов ядер короткоживущих радионуклидов.
Как отмечают ученые, этот «рассол» был достаточно теплым для того, чтобы присутствующие в нем примитивные соединения углерода могли вступать в реакции друг с другом и образовать более сложные «кирпичики жизни». В пользу этого говорит то, что в пробах материи с Бенну ученые обнаружили молекулы аминокислот, витамин B3 и все пять нуклеозидов, составляющих ключевую часть «букв» РНК и ДНК. Данные открытия подчеркивают важность дальнейшего изучения первичной материи Солнечной системы, подытожили исследователи.
О миссии НАСА.
Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36), который считался в недавнем прошлом одной из главных космических угроз для существования жизни на нашей планете. Он достиг небесного тела в начале декабря 2018 года и совершил успешную посадку в октябре 2020 года для сбора образцов пород. Эта материя была успешно доставлена на Землю в сентябре 2023 года.