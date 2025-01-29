Обнаружены следы «рассола» в древнейших породах с астероида Бенну

Планетологи изучили эти пробы при помощи сканирующего электронного микроскопа, а также масс-спектрометров и рентгеновских излучателей, и неожиданно обнаружили внутри них большое число прожилок, состоящих из карбонатов щелочных металлов, а также сульфатов, хлоридов, фторидов и других солей, которые обычно не присутствуют на астероидах. Все эти отложения, как отмечают ученые, обычно образуются на Земле и других планетах в результате взаимодействий их пород с жидкой водой.