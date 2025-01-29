Избегающий тип привязанности: основные признаки, причины и советы психолога

В случае избегающей привязанности родители зачастую реагируют на эмоции ребенка с прохладой, отстраненностью или даже негативной оценкой. Может звучать что-то вроде: «Не плачь, это ерунда», «Дети не должны капризничать», «Не будешь вести себя хорошо — уйду», «Пока не успокоишься, не подходи ко мне» и т.п. Ребенок, не получая адекватного отклика на свою потребность в тепле и поддержке, вынужден вырабатывать механизмы саморегуляции, суть которых — «не показывай, что тебе плохо, и не жди помощи». Так формируется установка: «Если я заявляю о своей потребности в близости, меня могут отвергнуть. Значит, лучше вообще не показывать чувств».