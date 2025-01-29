Ростовчанам назвали опасный вид перевода денег на другие карты

Жителей Ростовской области предупредили об опасности перевода денег на другие карты. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал редакции NEWS.ru.
По словам эксперта, у банков могут появиться подозрения переводы больших сумм, полученных от разных лиц, а также обналичивание этих денег.
— ЦБ РФ также обратит внимание на использование личных карт в предпринимательских целях вплоть до блокировки, — отметил эксперт.
Также юрист добавил, что перечисление денег третьим лицам может обернуться даже обвинением в финансировании экстремистских организаций.