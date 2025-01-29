Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам назвали опасный вид перевода денег на другие карты

Юрист объяснил, почему перевод денег на карту третьих лиц могут посчитать экстремизмом.

Жителей Ростовской области предупредили об опасности перевода денег на другие карты. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал редакции NEWS.ru.

По словам эксперта, у банков могут появиться подозрения переводы больших сумм, полученных от разных лиц, а также обналичивание этих денег.

— ЦБ РФ также обратит внимание на использование личных карт в предпринимательских целях вплоть до блокировки, — отметил эксперт.

Также юрист добавил, что перечисление денег третьим лицам может обернуться даже обвинением в финансировании экстремистских организаций.