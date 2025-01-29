Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани 29 января обновили температурный рекорд, державшийся с 2002 года

Температура воздуха составила 3,6 градусов тепла.

Сейчас в Ричмонде: +17° 9 м/с 23% 749 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Нынешняя зима уже приучила жителей Татарстана к погодным качелям. При этом, в последние дни температура воздуха держалась выше климатических значений. В итоге, 29 января в Казани обновили температурный рекорд.

Как отметили в Гидрометцентре Татарстана, в этот день в столице Татарстана зафиксировали температуру в 3,6 градусов тепла.

Отметим, что предыдущее рекордное значение тепла было зафиксировано 23 года назад — 29 января 2002 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 1,7 градусов выше нуля.