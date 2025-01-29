В Казани 29 января обновили температурный рекорд, державшийся с 2002 года

Нынешняя зима уже приучила жителей Татарстана к погодным качелям. При этом, в последние дни температура воздуха держалась выше климатических значений. В итоге, 29 января в Казани обновили температурный рекорд.
Как отметили в Гидрометцентре Татарстана, в этот день в столице Татарстана зафиксировали температуру в 3,6 градусов тепла.
Отметим, что предыдущее рекордное значение тепла было зафиксировано 23 года назад — 29 января 2002 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 1,7 градусов выше нуля.