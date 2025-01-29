«Пошел туда, где знал, что будет больно»: хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию

Сегодня, 29 января, капитан уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин попал в реанимацию после матча с омским «Авангардом». Об этом рассказал главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.
Панин неудачно столкнулся на льду с нападающим соперников Джованни Фьоре во время матча в Омске. После этого эпизода спортсмен не смог дальше играть.
— У него сломано ребро. Он знал, что будет жесткий удар, проявил характер и пошел туда. Как мы смотрели на видео, локтем ему попало, я так понимаю, в область ребер. Если честно, это доказывает, что у нас правильный капитан и правильный лидер. Пошел туда, где знал, что будет больно. И это нужно было в начале [матча]. Тот силовой прием придал уверенности команде, — заявил Виктор Козлов.
Напомним, сегодня в Омске «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В настоящее время «СЮ» после 50 игр с 67 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
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