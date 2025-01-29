«Пошел туда, где знал, что будет больно»: хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию

— У него сломано ребро. Он знал, что будет жесткий удар, проявил характер и пошел туда. Как мы смотрели на видео, локтем ему попало, я так понимаю, в область ребер. Если честно, это доказывает, что у нас правильный капитан и правильный лидер. Пошел туда, где знал, что будет больно. И это нужно было в начале [матча]. Тот силовой прием придал уверенности команде, — заявил Виктор Козлов.