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Жительнице Таганрога не учли десять лет работы в тяжелых условиях

В Таганроге женщина добилась перерасчета пенсии после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге местной жительнице не учли десять лет работы в тяжелых условиях. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По данным ведомства, женщина обратилась в областное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ для перерасчета пенсии по старости. Однако она получила отказ без основательных причин. За дело взялась прокуратура.

Правоохранители выяснили, что сотрудники учреждения не приняли во внимание документы женщины, которые подтвердили трудовую деятельность в тяжелых условиях на протяжении десяти лет.

После проверки пенсионерке сделали перерасчет в размере больше 320 тысячи рублей.