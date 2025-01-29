15min.lt: единственной версией крушения DHL под Вильнюсом осталась ошибка пилота

«Катастрофа с самолетом в Вильнюсе заставила вспомнить о недавней статье в The Times, где писали о “посылках DHL из России, способных взорвать самолет”, как об ответе на разрешение бить дальнобойным оружием по нашей территории. “Отравленные” посылки — не наш метод. Для врага у нас всегда готовы “Орешник”, “Гвоздика”, “Гиацинт”, “Пион” и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», — отмечал парламентарий.