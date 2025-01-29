У жителей Башкирии не будет дополнительных выходных в честь 23 февраля и 8 Марта

У жителей Башкирии в этом году не будет дополнительных выходных в честь 23 февраля и 8 Марта. Это следует из производственного календаря, опубликованного Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.
День защитника Отечества и Международный женский день в этом году попадают на воскресенье и субботу соответственно. Традиционный дополнительный выходной в честь 23 февраля перенесен на четверг 8 мая, а тот, что связан с 8 Марта, — на пятницу 13 июня.
Как утверждают власти, такие переносы были сделаны для оптимизации графика отдыха граждан.
Кстати, что дополнительный выходной у жителей Башкирии в марте все же будет. На воскресенье 30 марта попадает Ураза-байрам. Нерабочими станут суббота, воскресенье и понедельник.
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