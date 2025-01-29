У жителей Башкирии не будет дополнительных выходных в честь 23 февраля и 8 Марта

День защитника Отечества и Международный женский день в этом году попадают на воскресенье и субботу соответственно. Традиционный дополнительный выходной в честь 23 февраля перенесен на четверг 8 мая, а тот, что связан с 8 Марта, — на пятницу 13 июня.