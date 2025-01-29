Сроки сдачи велодорожки на Куршской косе сдвинулись

«Работы ещё ведутся. Сейчас [готовность] порядка 84%, срок сдачи — март-апрель. Если будет такая погода, то вообще будет замечательно. Нас всегда сдерживали только погодные условия, сейчас материалы все есть», — отметил директор нацпарка.