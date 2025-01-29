Уфимцы, которых спасли из пожара, отблагодарили МЧСников пиццей

Сегодня, 29 января, в центре Уфы произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
На четвертом этаже жилого дома № 60 по улице Карла Маркса загорелся балкон. На место ЧП направили сотрудников МЧС. Специалисты спасли из опасной зоны четверых детей и семерых взрослых, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.
Пожар был локализован на площади трех квадратных метров через 11 минут после получения сообщения. Распространение пламени удалось предотвратить.
Спустя курьер доставил в пожарную часть пиццу со словами благодарности пожарным за помощь.
— Но наши герои еще не знают о сюрпризе, так как находятся сейчас на другом вызове, — рассказали в МЧС.
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