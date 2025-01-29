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В Ростове полиция проводит проверку после драки на стройке

В Ростове в Октябрьском районе произошла драка на стройке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после драки на стройке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 29 января. Происшествие случилось в Октябрьском районе города.

Согласно опубликованной информации, во время строительных работ между мужчинами произошла драка. На место вызвали правоохранителей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев конфликта. Отметим, что во время драки обошлось без пострадавших.

— В органы внутренних дел заявлений о совершении противоправных действий, а также сообщений из медицинских учреждений о получении травм участниками конфликта не поступало, — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка.