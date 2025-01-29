Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии «Ленфильм»

Далакян отметила, что за прошедшие 12 лет на киностудии «Ленфильм» была отремонтирована вся инфраструктура, а также восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 снятых на студии картин, прошло более 10 выставочных проектов и была открыта смотровая площадка.