Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии «Ленфильм»

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» в декабре 2024 года. Об этом 29 января сообщила «Известиям» PR-директор режиссера Мария Далакян.
По ее словам, министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила его просьбу освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года. Данное решение было связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии».
Далакян отметила, что за прошедшие 12 лет на киностудии «Ленфильм» была отремонтирована вся инфраструктура, а также восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. Кроме того, за последние 4 года было выпущено более 25 снятых на студии картин, прошло более 10 выставочных проектов и была открыта смотровая площадка.
Помимо этого, совместно с Министерством культуры РФ был запущен новаторский проект «Ленфильм-дебют», лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре. По словам PR-директора Бондарчука, все эти нововведения и съемки будут продолжаться в 2025 году в штатном режиме.
Ранее, 11 декабря 2024 года, пресс-служба Росимущества сообщила, что Министерство культуры РФ предложило прекратить полномочия генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова и назначить на его должность экс-руководителя службы безопасности компании Надежду Андрющенко.