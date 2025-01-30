Волгоградцам объяснили, каким должен быть рацион ребенка зимой

Чтобы не терять энергию зимой, важно включать в рацион продукты, богатые белками, животными жирами, сложными углеводами, витаминами и минералами. Источниками белка для ребенка зимой служат блюда из мяса, птицы и рыбы; яйца, молоко, бобовые. При этом мясо рекомендуется варить, тушить или запекать.
Нельзя забывать и про кисломолочные продукты, которые богаты минералами, витаминами и пробиотиками, способствующими укреплению иммунитета.
Чтобы ребенок получал сложные углеводы, следует добавить в его рацион каши из различных круп. Нужно стараться не повторять их в течение недели, можно добавлять в эти блюда ягоды и фрукты.
Зимой особенно актуально употреблять достаточное количество витаминов с пищей. Для поддержания неспецифического иммунитета, укрепления стенок сосудов, усиления восстановительных процессов необходим витамин С. Им богаты шиповник, облепиха, черная смородина, болгарский перец, зелень. Отметим, что важное значение в питании зимой имеет наличие в рационе овощей, фруктов, ягод.
А вот объемы мучных кондитерских изделий и конфет в рационе лучше уменьшить, отметили специалисты регуправления Роспотребнадзора.