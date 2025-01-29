«Волгатранснефть»: решение посадить на мель «Волгонефть» было единственно правильным

Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее рассказывал, что оба танкера разломились на две части, кормовую и носовую. Корма «Волгонефти-239» находится на мели у мыса Панагия, ее уже готовят к утилизации. Остальные фрагменты судов затонули — сейчас они находятся на глубине от 17 до 23 метров в Керченском проливе. В кормовой части «Волгонефти-212» остается мазут, водолазы пока не наблюдают признаков утечки.