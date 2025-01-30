Что можно и нельзя делать в день Антона Перезимника 30 января на половину зимы

Православная церковь 30 января вспоминает святого Антония Черноезерского. В народе принято отмечать день Антона Перезимника. Название связано с тем, что уже прошла половина зимы.
Что нельзя делать 30 января.
Женщинам не стоит заниматься рукоделием. Предки верили, что подобное может навлечь болезни на детей. Кроме того, не стоит покидать дом 30 января. Нельзя хвастаться своими успехами. Считается, что удача может уйти.
Что можно делать 30 января.
По традиции, было принято печь колобки из пшеничной муки, символизирующие солнце. Как правило, в выпечку добавляли сливочное масло, яйца, молоко.
Согласно приметам, оттепель 30 января предвещает раннюю весну. Вместе с тем оттепель указывала и на похолодание в скором времени.
Кстати, в Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью: «В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка».
Тем временем власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.
А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.