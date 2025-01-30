Есть город злой: SHAMAN споет князя Владимира в Кремле

Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей — его полная противоположность: жесткий и суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает. Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?