Есть город злой: SHAMAN споет князя Владимира в Кремле

Кино.
Злой город, 12+
Фото: RB Production.
Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Владимир Любимцев.
1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом.
С 30 января в прокате.
Лотерея, 16+
Фото: Централ Партнершип.
Режиссер: Соня Карпунина. В ролях: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Мила Ершова, Ирина Розанова и Агния Кузнецова.
Сергей — глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей — его полная противоположность: жесткий и суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает. Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?
С 30 января в прокате.
Агния, 18+
Фото: Кинокомпания «Слон».
Режиссер: Павла Стратулат. В ролях: Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова, Александра Бабаскина, Нил Бугаев, Михаил Тройник.
Картина рассказывает историю своенравной печницы Агнии, которая живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового клиента для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.
С 30 января в прокате.
Дорогой родственник, 16+
Фото: KION.
Режиссер: Анна Пармас. В ролях: Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов, Александр Ильин.
Семья Громовых, которая состоит главным образом из женщин, решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Проблема одна: в квартире прописан Дима, алкоголик, ушедший из семьи несколько лет назад. Придется отыскать его и уговорить выписаться. Часть плана с треском проваливается: Дима не намерен расставаться с жилплощадью. Вместо этого Дима продолжает пить и портить жизнь бывшим родственникам. Женщины решают расправиться с дебоширом.
С 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION.
Цветы жизни, 16+
Фото: Wink.
Режиссер: Дмитрий Иосифов. В ролях: Анна Банщикова, Василиса Коростышевская, Павел Трубинер, Матвей Зубалевич, Алексей Барабаш, Вероника Лысакова, Никита Буреев, Сергей Шанин.
Лучшего педиатра столицы Надю интересует только работа. Свободолюбивая девушка скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а по вечерам проводит время в компании бармена. Все меняется, когда погибает ее сестра и оставляет после себя приемную дочь Сашу. Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки.
С 1 февраля на Wink.ru.
Театр.
Князь Владимир, 16+
Фото: Музыкальная Академия Игоря Матвиенко.
Режиссер: Андрей Елсаков. В ролях: SHAMAN, Николай Расторгуев, Соя, Игорь Матвиенко.
Этно-опера Игоря Матвиенко после десяти лет подготовки, наконец, готова к показу. Премьера приурочена к 65-летнему юбилею композитора. Спектакль о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Мастерски сплетая музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки, Игорь Матвиенко создал захватывающее полотно, которое откликнется у широкой аудитории, независимо от возрастных и культурных различий. В роли князя Владимира — SHAMAN. Он переживает транcформацию из викинга-язычника в крестителя Руси и объединителя земель русских.
5, 6 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Курьер, 16+
Фото: Театр «Центр драматургии и режиссуры».
Режиссер: Владимир Панков. Режиссер: Александр Фокин, Надежда Мисякова, Наталья Щукина, Андрей Заводюк, Сергей Юшкевич, Наталья Худякова, Анастасия Цветаева, Анастасия Цветаева, Глафира Глазунова.
Премьера. Спектакль Владимира Панкова в жанре саундрамы раскрывает остросовременное звучание знаменитой повести Карена Шахназарова. Провалив экзамен в институт, вчерашний выпускник Иван Мирошников под давлением матери устраивается на работу курьером. Один из маршрутов доставки приводит его в квартиру профессора Кузнецова. Неожиданная встреча с профессорской дочкой Катей заставляет главного героя повзрослеть и задуматься о выборе своего жизненного пути.
3, 4 февраля, 19:00, Театр «Центр драматургии и режиссуры», сцена на Соколе.
Пуф, или Ложь и истина, 16+
Режиссер: Ася Князева. В ролях: Александра Стрельцина, Евгений Князев, Владислав Демченко, Мария Бердинских, Мария Волкова, Николай Романовский, Клим Кудашкин, Анастасия Джентилини.
Премьера спектакля по пьесе Эжена Скриба. Знаменитый драматург, автор более 400 произведений, многие из которых пользовались оглушительной популярностью в театрах Парижа на протяжении тридцати бурных лет истории Франции XIX века. Комедия нравов, секреты которой таятся в характерах героев. В них надо искать ответы на вопросы о мотивах поступков, высказываниях. С именем Эжена Скриба связывают расцвет двух жанров — водевиля и «хорошо сделанной пьесы» — динамичной, остроумной, занимательной, с прекрасно прописанными характерами, отражающими узнаваемые черты современников.
4, 5 февраля, 19:30,Театра Вахтангова, Новая сцена.
Старосветские помещики, 16+
Фото: пресс-служба театра «Et Cetera».
Режиссер: Владимир Бельдиян. В ролях: Людмила Дмитриева, Кирилл Лоскутов, Артем Блинов, Наталья Баландина.
Спектакль по повести Гоголя, рассказывающей о тихой судьбе двух старичков, в которой не было страстей, ярких событий. Жизнь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича протекала неспешно, с неизменными обедами, мало значащими беседами, прогулками в саду. Вроде не происходит никаких событий, дни похожие друг на друга, следуют монотонно в этом старом доме, наполненном звуками, запахами — в доме, в котором оживает каждый предмет. Но при этом на сцене возникает гоголевский мир, удивительно яркий и выразительный, поэтический и прекрасный.
3 февраля, 19:00, «Et Cetera» п/р Александра Калягина.
Морозко, 6+
Фото: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова.
Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Артем Нечепуренко, София Шендрик, Татьяна Шалковская, Павел Приемышев, Валентин Клементьев.
Зрители отправляются в необыкновенное путешествие по залам старинной усадьбы, в котором будет все, что должно быть в современной сказке: добрая Аленушка, злая мачеха, завистливые сестрицы, таинственный Царевич, говорящий пес Черныш, коварство сказочных злодеев, всепобеждающая любовь и прекрасная музыка Тихона Хренникова младшего. А еще чудеса, магия, метаморфозы, превращения, колдовство. После спектакля все получат подарок — уникальную возможность пройти по усадьбе в сопровождении экскурсовода, который расскажет об истории особняка и раскроет его тайны.
2 февраля, 12:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова.
Концерты.
Дунаевские. Двойной портрет, 12+
Юбилейный вечер народного артиста России, композитора Максима Дунаевского, который отметил 80-летие 15 января. А 30 января — 125 лет со дня рождения его отца, народного артиста Исаака Дунаевского. Первое отделение основано на песнях Исаака Осиповича, а также воспоминаниях. Автор «Песни о Родине», шлягеров из «Веселых ребят» и «Кубанских казаков», Исаак Дунаевский прожил интересную и насыщенную жизнь. Его дело продолжил сын Максим, чьи мелодии из фильмов и спектаклей — «Три мушкетера», «Мэри Поппинс», «Летучий корабль» зрители услышат во втором отделении. В концерте примут участие: Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталья Быстрова, Дарья Январина, Ангелина Сергеева, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, Юрий Мазихин, а также другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты.
4 февраля, 19:00, Театр оперетты.
Юбилейный концерт Полада Бюль-Бюль оглы, 12+
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко.
Известному советскому и азербайджанскому эстрадному певцу, композитору, киноактёру, любимому исполнителю нескольких поколений зрителей и слушателей исполняется 80 лет. В концерте примут участие Лев Лещенко, Сергей Безруков, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Фаррух Закиров, Юсиф Эйвазов, а также Государственный ансамбль танца Азербайджана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема, Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева и другие.
30 января, 19:00, Государственный Кремлёвский Дворец.
К. Орф. Кармина Бурана, 6+
Фото: Дом музыки.
Грандиозное мультимедийное шоу — легендарная «Кармина Бурана» Карла Орфа. Эта уникальная постановка оркестра «Русская Филармония» стала обладателем Премии правительства Москвы.
Оркестр воплотил замысел композитора — объединить музыку кантаты с магическими картинами. Все пространство зрительного зала заполняют крупномасштабные динамические видеопроекции шедевров Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля. Художественные образы многократно усиливают эту мистическую музыку и моментально захватывают слушателя. Солисты: Дарья Зыкова (сопрано), Александр Богданов (тенор), Андрей Батуркин (баритон). На сцене — Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова.
1 февраля, 15:00 и 19.00, 2 февраля, 19:00, Дом Музыки.
Миры Ханса Циммера, 12+
Фото: театр «Одеон».
Мультимедийное шоу «Миры Ханса Циммера» объединило главные хиты маэстро в новой, неожиданной трактовке. Шоу проходит в сопровождении Imperialis Orchestra — коллектива талантливых музыкантов, завоевавших большую популярность у публики. Музыка Циммера стала неотъемлемой частью голливудских блокбастеров и принесла автору целую коллекцию наград — от «Грэмми» до «Оскара». Она добавила глубины фильмам «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и многим другим значимым для мирового кинематографа произведениям. Все посетители смогут насладиться welcome drink и легким закусочным сетом.
31 января, 5 февраля, 20:00, театр «Одеон», Малая сцена.
Мария Янковская и Карина Кагра, 12+
Фото: ТАСС/Евгений Стукалин.
Исполнительница хита «Сигма Бой» Мария Янковская и звезда сериала «Манюня» Карина Кагра (KariN) приглашает поклонников на фан-встречу. «Сигма Бой» — трек, который попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs, оказавшись в одном ряду с Арианой Гранде и Билли Айлиш. Хит стал настоящим феноменом, вдохновив миллионы пользователей на создание роликов и набрав на YouTube 53 млн прослушиваний.
Во время встречи Мария Янковская исполнит нашумевшую композицию, а Карина Кагра (KariN) расскажет о закулисных моментах съемок сериала «Манюня», планах на будущее и споет свой хит «Я не КуКлA». Гости смогут сделать много ярких фото и получить автографы.
1 февраля, 14:00, ТРК VEGAS Сити.
Музеи.
Вставай на лыжи и коньки! 0+
Фото: пресс-служба Музея современной истории России.
На выставке представлено более 200 уникальных предметов из Музея современной истории России, Современного музея спорта и Музея хоккея, посвященных развитию зимних видов спорта с конца XIX века до настоящего времени, победам и достижениям знаменитых российских спортсменов. Она подготовлена ко Дню зимних видов спорта, учреждённому по инициативе Олимпийского комитета России и приуроченному к годовщине открытия XXII Зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.
До 16 марта, Музей современной истории России.
Магический сад, 0+
Фото: Всероссийский музей декоративного искусства.
В выставочном зале музея создано особое арт-терапевтическое пространство вневременной красоты. Среди цветущих садов на полотнах Марии Дрезниной сияют райские птицы, которые отражаются в зеркале, украшенном мозаичной рамой. Зрители увидят три десятка картин, написанных на пленэре и в мастерской в 1990-е и 2000-е годы. А также мозаичные скульптуры «Птицы» из частной коллекции Исмаила Ахметова, которые выставляются впервые.
С 31 января до 1 марта, Всероссийский музей декоративного искусства.
Возвращение воина. Уникальная италийская фреска IV века до н.э. из собрания Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, 0+
Фото: ГМИИ имени Пушкина.
Проект впервые демонстрирует фреску широкой публике и рассказывает о пути ценного античного экспоната — от гробницы-цисты на юге Италии до реставрационной мастерской Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Первый опыт экспонирования — это своего рода возвращение всадника из небытия и безвестности, из глубины времен, когда около двух с половиной тысяч лет назад роспись была создана анонимным мастером. Теперь живопись предстает перед зрителями почти в первозданной свежести и яркости красок.
С 4 февраля до 30 марта, ГМИИ имени Пушкина.
Политехнический музей: создавая настоящее, 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин.
Выставка организована Политехническим музеем и ЦВЗ «Манеж» при научном кураторстве НИЦ «Курчатовский институт». Она посвящена выдающимся отечественным учёным и инженерам-изобретателям, которые создали научно-техническое могущество страны и определили новые векторы в развитии современной науки. До окончания выставки осталось всего две недели. У посетителей есть прекрасный шанс своими глазами увидеть уникальные экспонаты, многие из которых не экспонировались долгое время или недавно пополнили фонды, и экспонаты партнёров музея. Этот выставочный проект — самый масштабный для Политехнического музея за последние 50 лет.
До 9 февраля, ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург).
Фестивали.
Фестиваль вагнеровских опер, 12+
Фото: Большой театр.
Мероприятие откроется показами спектакля Мариинского театра «Тангейзер» на Исторической сцене Большого 1 февраля в 19.00 и 2 февраля в 18.00. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев, режиссёр-постановщик — Вячеслав Стародубцев. Мариинка представит московским зрителям так называемую дрезденскую редакцию оперы — по названию города, где состоялась её мировая премьера 19 октября 1845 года на сцене Дрезденской королевской оперы.
1 февраля, 19.00, 2 февраля, 18.00, Большой театр, Историческая сцена.
VI Зимний международный фестиваль искусств в Москве, 12+
Фото: Театр им. Н. В. Гоголя.
В столице продолжается фестиваль, организованный народным артистом СССР Юрием Башметом. 1 февраля в Театре имени Н. В. Гоголя состоится премьера. Спектакль-концерт по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зелёное» «Когда пришла к тебе любовь». На сцене — Камерный ансамбль «Солисты Москвы», народный артист России Игорь Костолевский, Ксения Башмет (фортепиано), Кирилл Кравцов и Михаил Фейман (скрипки). Режиссер — Марина Брусникина.
2 февраля на сцене Театра им. Н. В. Гоголя спектакль Полины Агуреевой «Соборяне. Картины русской жизни» по роману Николая Лескова. В ролях: Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Полина Агуреева. 3 февраля в Зале им. П. И. Чайковского — классические мелодии в джазовой обработке. «Солисты Москвы» выйдут на сцену с Игорем Бутманом в программе «Классика встречает джаз прогулка по Москве».
1, 2, 3 февраля, Москва.