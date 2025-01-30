Дергают за ниточки: в Театре Образцова сыграли в куклы с Достоевским

Кинодраматург Александр Адабашьян дебютировал как театральный режиссер спектаклем по роману Федора Достоевского «Бедные люди». В постановке маленький человек подавлен гигантскими предметами и общается с ожившими куклами. Место действия — письменный стол. Каждому герою классика постановщик нашел на нем место. Спектакль длится всего час, но наполнен изобретательными решениями. «Известия» побывали на премьере и оценили дебют в театре сценариста, работавшего с Никитой Михалковым.
Переосмысление классики.
Александр Адабашьян представил свой взгляд на «Бедных людей» Достоевского, переосмыслив серьезную классику для юного зрителя. Возрастной ценз спектакля 12+, но будет интересно и взрослым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова.
Имя заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна часто можно встретить рядом с именем народного артиста России, режиссера Никиты Михалкова. Вместе они работали над такими картинами, как «Свой вреди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова». Ну и, конечно, все помнят его важного дворецкого Бэрримора из «Собаки Баскервилей». Никита Сергеевич сыграл там сэра Генри Баскервиля. Театр кукол никогда не был в поле деятельности Александра Артемовича. Чтобы увлечь его экспериментом, должны были быть весомые аргументы.
— Нам не пришлось уговаривать режиссера, он сам предложил идею, — поделилась с «Известиями» директор Театра кукол Образцова Елена Булукова. — Год назад Александр Артемович пришел на один из спектаклей и после признался, что у него давно есть мысль инсценировать Достоевского в кукольном театре. Он рассказал о своем замысле постановки по мотивам романа «Бедные люди». Его одобрили. А через несколько месяцев режиссер вместе с нашими артистами начал работу над спектаклем.
Фото: Александр Иванишин.
Александр Адабашьян также выступил в качестве художника-постановщика. Сам разработал сценографию, подобрал музыку. Артисты поют романс «Что ты жадно глядишь на дорогу» на стихи Некрасова, звучат сочинения Михаила Глинки. Адабашьян был педантичен и внимателен к деталям. В спектакле задействованы плоские куклы и планшетные. Но на первый план режиссер вывел из-за ширмы артистов труппы Театра Образцова. В постановке заняты: заслуженный артист РФ Владимир Беркун, Алия Гаттарова, Анна Суворова, Алёна Ковальчук, Ирина Осинцова, Екатерина Малетина, Александр Захарьев.
За умение создать атмосферу, соответствующую материалу, за кулисами Адабашьяна прозвали последним режиссером Ренессанса.
— Спектакль скорее по мотивам «Бедных людей», потому что инсценировка, так же как и экранизация, — перевод на другой язык, — считает Александр Артемович. — Не просто пересказ сюжета. Не буквальный подстрочник. Так же как, допустим, перевод поэзии возможен лишь в том случае, что переводящий сам не чужд этому жанру.
Роман в письмах.
Роман «Бедные люди» стал первым серьезным успехом начинающего писателя. Федор Достоевский написал его в 1845 году. Текст произведения — переписка бедного петербургского одинокого чиновника Макара Девушкина и образованной девушки, круглой сироты Вареньки Доброселовой. Кроме них у Федора Михайловича есть другие «бедные люди». Но режиссер уменьшил их до размера канцелярии и перенес действие на письменный стол подлого и расчетливого барина Быкова.
Фото: Александр Иванишин.
Макар Девушкин занимается перепиской господина. Он человек подневольный, без права голоса, без возможности что-либо перемещать на этом столе. Даже подвешенную кем-то поперек стола мешающую скрепку боится убрать. Весь день он собирает конверты с письмами, ставит на них печатью оттиск и подкладывает под гигантский пресс-папье. Карточки важных людей, по-барски брошенных на стол, надо сложить в настольную визитницу. А когда господин Быков хочет окунуть перо в чернильницу, ему незамедлительно надо открыть этот прибор. Сам себе Макар Девушкин не принадлежит, постоянно начеку. Жизнь — от письма до письма. И вот однажды на его рабочем месте сквозь открытое окно проникает розовая фея. Она не понимает, как можно так махнуть рукой на себя, дарит Макару волшебное зеленое перо и исчезает. С этого момента начинается сказка.
Александр Адабашьян рассказывает историю, в которой Девушкин из подручных средств, которые нашел у себя на столе, создал куклу. В ход идут: чайник, оторванные рукава куртки, кисточки. Оживив ее, чиновник дал ей имя — Варенька. Заговорила и бронзовая статуэтка Гемеры, в греческой мифологии богиня света. Девушка вспомнила, что когда-то позировала Микеланджело. Рядом с Макаром появились те, с кем можно поговорить, о ком можно позаботиться. Чиновник, как папа Карло, решил снять с себя сапоги, чтобы купить разные безделицы для озорницы Вареньки. Теперь она для него — свет в окошке.
Фото: Александр Иванишин.
В то же время из настоящего окна своего полуподвального помещения он видит лишь подошвы барских сапог, пробегающих собак и проезжающую конку. А порывы ветра приносят ему мусор с мостовой.
Геранька нашептала.
С этой же брусчатки на стол Макара падает Геранька в разбитом горшке. Ее выкинули в окно, несмотря на то, что она цвела и пахла. Цветок грезит о проезжем молодце-миллионщике, который отвезет ее к себе в имение. И этими фантазиями лишь вселяет в голову Вареньки мысль о светлом будущем. Это становится переломным моментом, который приводит к предательству.
— Представьте, он — мелкий чиновник, его и не замечает никто, — рассказывает Александр Адабашьян. — Его жизнь — промакать бумаги в департаменте и смотреть на Петербург через полуподвальное окошко. И вот появляется Она, а с ней — смысл жизни. Потом она слышит, что наверху есть какая-то другая жизнь, красивая. Ещё появляется Геранька, которая какое-то время пожила «наверху» и рассказывает, как там всё замечательно. Сколь чуден этот верхний мир. В конце концов Варенька бросает несчастного, так же как и в романе у Фёдора Михайловича. Причём у Достоевского она довольно цинично его бросает, в спектакле мы делаем историю мягче.
Фото: Александр Иванишин.
Если в репертуаре Театра кукол можно увидеть спектакли по серьезной драматургии, то можно говорить о том, что зритель изменил отношение к этому искусству. Тем более на сцене Образцова, где сильны традиции и мастерство. А значит, можно заинтересовать афишей не только детей, но и их родителей.