Дергают за ниточки: в Театре Образцова сыграли в куклы с Достоевским

Макар Девушкин занимается перепиской господина. Он человек подневольный, без права голоса, без возможности что-либо перемещать на этом столе. Даже подвешенную кем-то поперек стола мешающую скрепку боится убрать. Весь день он собирает конверты с письмами, ставит на них печатью оттиск и подкладывает под гигантский пресс-папье. Карточки важных людей, по-барски брошенных на стол, надо сложить в настольную визитницу. А когда господин Быков хочет окунуть перо в чернильницу, ему незамедлительно надо открыть этот прибор. Сам себе Макар Девушкин не принадлежит, постоянно начеку. Жизнь — от письма до письма. И вот однажды на его рабочем месте сквозь открытое окно проникает розовая фея. Она не понимает, как можно так махнуть рукой на себя, дарит Макару волшебное зеленое перо и исчезает. С этого момента начинается сказка.