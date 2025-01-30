Путин поддержал инициативу Дагестана по строительству центра для раненых бойцов СВО

«Реализуем ряд проектов, один из них, по которому договорённость достигнута уже в этом году, — это строительство за счёт наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения», — заявил Меликов.