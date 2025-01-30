Путин поддержал инициативу Дагестана по строительству центра для раненых бойцов СВО

Меликов отметил, что проект будет реализован за счёт внебюджетных средств при участии дагестанских инвесторов. Центр рассчитан на 200−300 койко-мест и расположится рядом со строящимся госпиталем Каспийской флотилии.
Меликов сообщил о планах создания реабилитационного центра. Видео © Telegram / Администрация Главы РД.
«Реализуем ряд проектов, один из них, по которому договорённость достигнута уже в этом году, — это строительство за счёт наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжёлые ранения», — заявил Меликов.
Напомним, Владимир Путин вернулся из двухдневной рабочей поездки в Москву и 29 января принял главу Республики Дагестан Сергея Меликова. На повестке встречи стояли новости экономического развития республики. В частности, речь шла о росте реальных и номинальных зарплат, промышленности и сельского хозяйства.