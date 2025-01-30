На форуме «КВАНТ 2025» обсудят развитие квантовых коммуникаций и вычислений

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Интеграцию квантовых сетей в транспортные, космические и образовательные системы, развитие квантовых коммуникаций и вычислений в ближайшие годы, а также формирование кадрового резерва в области квантовых технологий обсудят на III всероссийском форуме «Доверенные квантовые технологии и коммуникации. КВАНТ 2025». Об этом сообщили организаторы.
«Форум “Доверенные квантовые технологии и коммуникации. КВАНТ 2025” пройдет в Москве 30 января. “В основе форума — идея объединения представителей науки, бизнеса и госструктур в целях создания и внедрения самых современных и наукоемких технологий защиты и обработки данных”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа форума будет включать пленарные заседания и тематические сессии, презентации передовых научных и прикладных достижений, обсуждения реальных кейсов и перспективных решений, а также выставочную экспозиция разработок и оборудования. Тематика форума в 2025 году будет включать вопросы внедрения квантовых технологий в экономику данных, развитие квантовых коммуникаций и квантовых вычислений в ближайшие годы и правовые механизмы их регуляции, интеграции квантовых сетей в транспортные, космические и образовательные системы, а также формирование кадрового резерва в области квантовых технологий.
«Квантовые технологии — это не просто перспективная область науки, это будущее нашей экономики, нашей безопасности и технологической независимости. Сегодня, в условиях новых вызовов и стремительного развития, эти вопросы становятся еще более актуальными и значимыми. Обсуждаемые на мероприятии темы напрямую связаны с текущей повесткой и стратегическими задачами развития нашей страны. Многие из них как никогда созвучны с вектором законодательных инициатив, над которыми мы работаем в Совете Федерации», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина.
Организаторами форума выступают ВИПФОРУМ и Академия информационных систем. ТАСС — генеральное информационное агентство.