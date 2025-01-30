На форуме «КВАНТ 2025» обсудят развитие квантовых коммуникаций и вычислений

«Квантовые технологии — это не просто перспективная область науки, это будущее нашей экономики, нашей безопасности и технологической независимости. Сегодня, в условиях новых вызовов и стремительного развития, эти вопросы становятся еще более актуальными и значимыми. Обсуждаемые на мероприятии темы напрямую связаны с текущей повесткой и стратегическими задачами развития нашей страны. Многие из них как никогда созвучны с вектором законодательных инициатив, над которыми мы работаем в Совете Федерации», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина.