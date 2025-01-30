С 1 февраля вырастут зарплаты и пособия для работников. Кто получит больше и на сколько

— Одновременно с увеличением размера МРОТ увеличиваются минимальный и максимальный размер пособия для застрахованных людей. Минимальный и максимальный размер будет увеличен для пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребёнком. Увеличение коснётся тех работников, у которых страховой случай наступил в 2025 году. Если же пособие было назначено в 2024 году или ранее, его размер не изменится, — пояснила Екатерина Ноженко.