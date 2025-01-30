Извращенец, садист и истерик. За что Гитлер приговорил соратников и почему погибла его любимая племянница

Грегор Штрассер был одним из основателей и лидеров НСДАП. После того как Гитлер целиком прибрал власть в партии к своим рукам, Штрассер стал фактически вторым человеком в ней. Именно его заслугой был рост влияния НСДАП в Германии. В то время он руководил партийной пропагандой, стараниями Штрассера количество членов НСДАП за период с 1925 по 1931 год выросло с 27 до 800 тысяч человек.