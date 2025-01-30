Ясная цель. Российские учёные повысили точность наведения дронов

— Очень много беспилотников используют для мониторинга, в гражданской сфере в том числе, но у всех полезная нагрузка по большей части китайская, и для наших, отечественных приборов вопросы подавления вибрации довольно существенны, так что мы надеемся, что наша разработка найдёт применение, — прокомментировал директор центра компетенции по перспективным беспилотным авиационным системам МФТИ Александр Родин.