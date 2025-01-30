В Раде планируют продлить срок медкомиссии для ограниченно годных

Изменения в законодательство, вступившие в силу 4 мая 2024 года, требуют от ограниченно годных пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев для подтверждения своего статуса. Срок действия этой нормы истекает 4 февраля, и в связи с этим военкоматы Украины предупредили, что после указанной даты могут начать отправку повесток тем, кто не прошел повторный осмотр.