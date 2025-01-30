Прокуроры заинтересовались иностранным контролем над Домодедово

Прокуратура требует вернуть государству 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг» и отменить решения о смене юридического адреса ряда компаний. По версии надзорного органа, через Каменщика контроль над Домодедово осуществляют резиденты Турции и ОАЭ, а через Когана — резиденты Израиля.
В 2024 году Каменщик и Коган, обратившись в ФАС, получили согласование сделок, передавших стратегические активы под контроль ООО «ДМЕ Холдинг». Прокуратура считает, что это было способом скрыть иностранное влияние. Иск был зарегистрирован 28 января.
Как воздушная гавань досталась Дмитрию Каменщику и в какие неприятности он уже попадал, читайте в расследовании Life.ru.