Прокуроры заинтересовались иностранным контролем над Домодедово

Генпрокуратура России выступает против иностранного контроля над московским аэропортом Домодедово, который оказался под управлением зарубежных компаний. Ведомство подало иск к 32 фирмам, связанным с воздушной гаванью, а также на его собственника Дмитрия Каменщика и главу наблюдательного совета Валерия Когана, сообщают «Ведомости».