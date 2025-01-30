Гроб размера оверсайз: как и за сколько хоронят тучных россиян

«Мы хоронили папу, дело было несколько лет назад. Папа был тучным мужчиной со всеми вытекающими, много болел. Когда всё случилось, мы даже не предполагали, что организация похорон станет настоящим испытанием. Опущу подробности про медицинское и документальное сопровождение процедуры, скажу о главном. На весь город мы с большим трудом нашли только один подходящий гроб. Он же оказался самым дорогим. А уже во время прощания мы столкнулись с неожиданным испытанием. Чтобы занести родного человека в последний раз в наш дом, пришлось снимать двери: широкий гроб не проходил в проём. Не могу подобрать слов, чтобы описать горечь, которую мы пережили», — плачет в разговоре с Life.ru жительница маленького города в Приморском крае.