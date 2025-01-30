Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданкё». Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.