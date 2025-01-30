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Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году.

Источник: AP 2024

Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира.

«Я не хочу никаких премий», — написал Маск.

Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданкё». Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.