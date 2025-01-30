На Камчатке зафиксировали возросшую активность вулкана Безымянный

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. Ученые на Камчатке заметили возросшую активность на вулкане Безымянный. По их предположениям, исполин в ближайшее время начнет извергаться, сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
«Камеры видеонаблюдения фиксировали свечение вершины Безымянного. Это говорит о том, что температура кратера очень высокая. Регистрируются и сейсмособытия на вулкане — только за 28 января их произошло порядка 80», — рассказали в учреждении.
По словам ученых, это может свидетельствовать о подготовке к извержению вулкана.
Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота около 3 км. Последний раз он извергался в июле 2024 года.