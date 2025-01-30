Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 января 2025

Погода в Иркутске 30 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем термометр покажет −15…-17 градусов, после захода солнца температура опустится до −27…-29. Ветер переменный до 5 м/с.
Погода в Иркутске 30 января 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшой снег, ветер 2−7 м/с, температура ночью −27…-32, местами −37…-42, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Днем в регионе ожидается −15…-20, местами −25…-30, в горах Нижнеудинского района и Хамар-Дабана ночью −20…-25, днем −9…-14. Вот что обещает погода в Иркутске 30 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Робинзон из Бурятии стал подозреваемым по делу о трагедии в Охотском море.