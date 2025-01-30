Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 января 2025

Погода в Иркутске 30 января 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем термометр покажет −15…-17 градусов, после захода солнца температура опустится до −27…-29. Ветер переменный до 5 м/с.