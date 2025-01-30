Жители курского приграничья смогут вернуть участки с сертификатом на новое жильё

Некоторые предлагают сразу передавать землю в собственность. Однако это может привести к тому, что участки останутся неосвоенными. С 1 марта вступает в силу новая норма Земельного кодекса, которая предусматривает изъятие земель у тех, кто не начал их освоение в течение трёх лет. Курская инициатива соответствует федеральным требованиям, отметил врио губернатора.