Смертельный укол: Россиянки принялись худеть на препарате от диабета, но лишь убили организм

Ранее телеведущая Дана Борисова поделилась своими впечатлениями о побочных эффектах «Оземпика», благодаря которому ей удалось сбросить 9 килограммов. Она подчеркнула, что после двух месяцев активного похудения с использованием препарата для диабетиков её лицо стало выглядеть истощённым, и в течение года ей пришлось восстанавливать его с помощью косметологов. Кроме того, у звезды возникли и другие неприятные последствия.