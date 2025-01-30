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Смертельный укол: Россиянки принялись худеть на препарате от диабета, но лишь убили организм

В России наблюдается новая волна увлечения экстремальным похудением — женщины массово приобретают аналоги диабетических препаратов по типу «Оземпика», используя их не по назначению. Однако «волшебный укольчик» не всегда приближает к стройной фигуре. Многие из тех, кто решил скинуть вес без гречки с куриной грудкой, столкнулись с серьёзными последствиями: желчекаменной болезнью и ишемией. Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ рассказали истории тех, кто пошёл по скользкой дорожке.

В публикации сообщается, что в 2024 году россияне потратили в 50 раз больше средств на заменители «Оземпика», поставки которого прекратились. Среди потребителей много людей, которые сами назначили себе лекарства, да и к тому же не имеют ожирения.

«После первого укола — ужасная тошнота, на следующий день — рвота, которую не смогла остановить. Забрали на скорой. До сих пор восстанавливаю ЖКТ и работу поджелудочной. До этого проблем со здоровьем не было», — рассказала Марина, которая сама решила назначить себе препарат.

А вот девушке Надежде придётся удалить желчный пузырь, потому что после нескольких месяцев приёма препарата у неё начали появляться камни. Алину же госпитализировали в критическом состоянии с пароксизмальной аритмией.

Ранее телеведущая Дана Борисова поделилась своими впечатлениями о побочных эффектах «Оземпика», благодаря которому ей удалось сбросить 9 килограммов. Она подчеркнула, что после двух месяцев активного похудения с использованием препарата для диабетиков её лицо стало выглядеть истощённым, и в течение года ей пришлось восстанавливать его с помощью косметологов. Кроме того, у звезды возникли и другие неприятные последствия.