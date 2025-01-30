Смертельный укол: Россиянки принялись худеть на препарате от диабета, но лишь убили организм

В публикации сообщается, что в 2024 году россияне потратили в 50 раз больше средств на заменители «Оземпика», поставки которого прекратились. Среди потребителей много людей, которые сами назначили себе лекарства, да и к тому же не имеют ожирения.
«После первого укола — ужасная тошнота, на следующий день — рвота, которую не смогла остановить. Забрали на скорой. До сих пор восстанавливаю ЖКТ и работу поджелудочной. До этого проблем со здоровьем не было», — рассказала Марина, которая сама решила назначить себе препарат.
А вот девушке Надежде придётся удалить желчный пузырь, потому что после нескольких месяцев приёма препарата у неё начали появляться камни. Алину же госпитализировали в критическом состоянии с пароксизмальной аритмией.
Ранее телеведущая Дана Борисова поделилась своими впечатлениями о побочных эффектах «Оземпика», благодаря которому ей удалось сбросить 9 килограммов. Она подчеркнула, что после двух месяцев активного похудения с использованием препарата для диабетиков её лицо стало выглядеть истощённым, и в течение года ей пришлось восстанавливать его с помощью косметологов. Кроме того, у звезды возникли и другие неприятные последствия.