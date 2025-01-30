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«Атлетико» напрямую вышел в &frac18; финала Лиги чемпионов

«Атлетико» благодаря дублю Гризманна разгромил «Зальцбург».

Источник: Аргументы и факты

«Атлетико» одержал уверенную победу над «Зальцбургом» (4:1) в выездном матче 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Антуан Гризманн забил два гола в ворота австрийской команды, а Джулиано Симеоне отличился как автор гола и результативной передачи. Также в составе испанцев отличился Маркос Льоренте. Единственный мяч у «Зальцбурга» забил Адам Дагим.

После этого матча «Атлетико» набрал 18 очков и гарантировал себе место в ⅛ финала Лиги чемпионов, заняв 5-е место в группе. «Зальцбург» с 3 очками покидает турнир, заняв 4-е место.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018.