«Атлетико» одержал уверенную победу над «Зальцбургом» (4:1) в выездном матче 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Антуан Гризманн забил два гола в ворота австрийской команды, а Джулиано Симеоне отличился как автор гола и результативной передачи. Также в составе испанцев отличился Маркос Льоренте. Единственный мяч у «Зальцбурга» забил Адам Дагим.
После этого матча «Атлетико» набрал 18 очков и гарантировал себе место в ⅛ финала Лиги чемпионов, заняв 5-е место в группе. «Зальцбург» с 3 очками покидает турнир, заняв 4-е место.
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