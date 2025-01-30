Антуан Гризманн забил два гола в ворота австрийской команды, а Джулиано Симеоне отличился как автор гола и результативной передачи. Также в составе испанцев отличился Маркос Льоренте. Единственный мяч у «Зальцбурга» забил Адам Дагим.