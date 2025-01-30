NASA: На Ио происходит самое мощное извержение вулкана в Солнечной системе

Ранее эксперты из NASA изучили на Марсе дно древнего моря. Они планируют посвятить этому исследованию 2025 год. По их мнению, это место могло стать отправной точкой для возникновения жизни на Марсе. Оно расположено неподалеку от экватора, у подножия пятикилометровой горы Эолис Мон.