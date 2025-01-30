NASA: На Ио происходит самое мощное извержение вулкана в Солнечной системе

Команда зонда «Юнона» нашла на юге Ио горячую точку вулканической активности. Область охватывает около 100 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с Белым морем. Исследователи определили, что мощность излучаемой энергии активной точкой превышает 80 триллионов ватт. Это в шесть раз больше суммарной производительности мировых электростанций.
«В ходе длительной работы “Юнона” дважды очень близко пролетела мимо Ио. Полученные данные нас поразили. Это самое мощное извержение, которое когда-либо было зафиксировано на самой вулканической луне в Солнечной системе», — сказал глава миссии Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.
Ио — спутник, аналогичный по размеру Луне. Он самый активный в плане вулканов объект в Солнечной системе. Учёные объясняют это его близким расположением к Юпитеру и воздействию приливных сил газового гиганта. Из-за этого недра Ио постоянно нагреваются, вызывая регулярные извержения до 400 вулканов на поверхности.
Ранее эксперты из NASA изучили на Марсе дно древнего моря. Они планируют посвятить этому исследованию 2025 год. По их мнению, это место могло стать отправной точкой для возникновения жизни на Марсе. Оно расположено неподалеку от экватора, у подножия пятикилометровой горы Эолис Мон.