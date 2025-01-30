Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байкал полностью покрылся льдом согласно спутниковым снимкам

При этом отметим, что в некоторых местах лед остается довольно тонким.

Источник: NASA

На спутниковых снимках за последние пять дней заметно существенное ледообразование на озере Байкал. По данным на 29 января, большая часть водоема покрылась льдом. При этом еще 21 января ледяной покров у озера в основном отсутствовал, сообщает ИА IrkutskMedia.

Отметим, что в некоторых местах байкальский лед остается довольно тонким. В связи с этим всех местных жителей и туристов призывают быть предельно осторожными!

Напоминаем, на днях после аномального тепла в Иркутской области воцарились морозы, которые отразились на байкальских пейзажах. Так, в Прибайкальском нацпарке рядом с Листвянкой акваторию озера за двое суток сковало льдом.

экология