Байкал полностью покрылся льдом согласно спутниковым снимкам

На спутниковых снимках за последние пять дней заметно существенное ледообразование на озере Байкал. По данным на 29 января, большая часть водоема покрылась льдом. При этом еще 21 января ледяной покров у озера в основном отсутствовал, сообщает ИА IrkutskMedia.
Отметим, что в некоторых местах байкальский лед остается довольно тонким. В связи с этим всех местных жителей и туристов призывают быть предельно осторожными!
Напоминаем, на днях после аномального тепла в Иркутской области воцарились морозы, которые отразились на байкальских пейзажах. Так, в Прибайкальском нацпарке рядом с Листвянкой акваторию озера за двое суток сковало льдом.