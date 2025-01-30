Байкал полностью покрылся льдом согласно спутниковым снимкам

На спутниковых снимках за последние пять дней заметно существенное ледообразование на озере Байкал. По данным на 29 января, большая часть водоема покрылась льдом. При этом еще 21 января ледяной покров у озера в основном отсутствовал, сообщает ИА IrkutskMedia.