Тренировки парашютистов-пожарных состоятся в Иркутской области в феврале

В Иркутской области специалисты продолжают готовиться к пожароопасному сезону. Как стало известно КП-Иркутск, с 17 февраля 2025 года будут проходить воздушные тренировки личного состава парашютно-десантной пожарной службы Иркутской база авиационной и наземной охраны лесов.
В этот период отработают спуски вертолетов Ми-8, участники мероприятия десантируются с разной высоты, от 10 до 40 метров. Новички совершать семь спусков, а постоянные работники — пять.
В тренировке поучаствует не только личный состав, но и 25 летчиков-наблюдателей. Все они получат допуск к тушению лесных пожаров. Помимо этого специалистам предстоит сдать нормативы по прыжкам на точность приземления с самолета. Прыгнуть с парашютом придется 12 раз с высоты 100 метров.
Также продолжается набор спасателей. Наземная группировка состоит из 1 218 работников, нужно набрать еще 216 человек. Авиационная группировка — 345 специалистов, на сегодняшний день не набрано еще 147. С середины января 2025 началось обучение 60 руководителей тушения лесных пожаров.
Для более быстрого способа тушения пламени в Иркутской области создали группировку беспилотников. В 2024 в арсенал личного состава поступило 49 дронов, до 1 апреля 2025 закупят еще 12. Специально для этой работы в штат приняли 30 человек, предстоит обучить еще 37. Для того, чтобы работники показали свои умения на практике, построят быстровозводимый павильон.
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