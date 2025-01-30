Тренировки парашютистов-пожарных состоятся в Иркутской области в феврале

Для более быстрого способа тушения пламени в Иркутской области создали группировку беспилотников. В 2024 в арсенал личного состава поступило 49 дронов, до 1 апреля 2025 закупят еще 12. Специально для этой работы в штат приняли 30 человек, предстоит обучить еще 37. Для того, чтобы работники показали свои умения на практике, построят быстровозводимый павильон.