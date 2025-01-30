В Шымкенте внедрена система цифровых ваучеров на скидку на газ

Отметим, что на сегодняшний день в г. Шымкент пользуются природным газом больше 240 тысяч абонентов, около 7 тысяч коммунально-бытовых потребителей и 430 промышленных предприятий. В целом, по городу эксплуатируются больше 8 тысяч километров газовых сетей низкого, среднего и высокого давления, которые обслуживают 577 работников Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».