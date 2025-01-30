Превышение ртути в три раза обнаружили в рыбе в Хабаровском крае

Сотрудники исследовательской лаборатории Россельхознадзора нашли токсичный элемент в 1,4 тонны рыбной продукции, добытой предприятием из Хабаровского края. Нарушение по показателю в партии калтыков патагонского клыкача обнаружили 28 января. Другими словами — в рыбе оказалось превышение ртути. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Предприятие добыло рыбу в зоне вылова Юго-Западной Атлантики.
«Проба от партии калтыков клыкача весом 1,4 тонны была передана для проведения исследований в Приморский филиал 20 января. Продукция исследовалась на соответствие по 26 показателям качества и безопасности», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Во время лабораторных испытаний в образце оказалось превышение содержания ртути больше, чем в три раза. Удалить ртуть из рыбы с помощью кулинарной обработки невозможно.
Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции.