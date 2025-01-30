Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак

Согласно документу, хакеры применяли ИИ для написания вредоносного кода, поиска уязвимостей и изучения потенциальных целей. При этом Gemini использовался не для разработки новых методов атак, а для повышения эффективности работы хакеров.
Чаще всего чат-ботом пользовались китайские и иранские группы. Иранцы изучали военные организации и создавали фишинговый контент на нескольких языках, а китайцы исследовали тактики взлома. Северокорейцы использовали Gemini для написания поддельных сопроводительных писем, а российские хакеры, как сообщается, использовали ИИ для более «приземлённых» задач, таких как написание кода.
Google заявила, что удалила все аккаунты, связанные с преступной деятельностью, но не раскрыла их количество.
Ранее стало известно, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Такая задолженность скопилась у компании к 15 января из-за невыполнения требования возобновить работу аккаунтов российских медиа на YouTube. Следует отметить, что в начале ноября 2024 года долг составлял два ундециллиона рублей. Даже тот размер штрафа, по мнению экспертов, превышал всё богатство мира.