Google узнала, как хакеры использовали её чат-бот для кибератак

Компания Google заявила, что в 2024 году хакерские группы из более чем 20 стран, включая Россию, Китай, Иран и КНДР, использовали её чат-бот Gemini для планирования и совершенствования кибератак. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчёт корпорации и данные американских чиновников.