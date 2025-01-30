Аэропорты севера и востока Хабаровского края закрыты из-за снегопада

Снежный циклон, по сообщениям синоптиков, уходит из Хабаровского края, но непогода всё ещё влияет на транспортную доступность северных и восточных районов. Сегодня в первой половине дня закрыты два аэропорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».