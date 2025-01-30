Аэропорты севера и востока Хабаровского края закрыты из-за снегопада

Снежный циклон, по сообщениям синоптиков, уходит из Хабаровского края, но непогода всё ещё влияет на транспортную доступность северных и восточных районов. Сегодня в первой половине дня закрыты два аэропорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Николаевска-на-Амуре вчера смог принять борт Як-40, задействованный для выполнения санитарного рейса. Сегодня с 7:00 до 12:00 воздушная гавань вновь закрыта на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега.
Информация о вылете рейса № 409 за 29 января по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи ожидается сегодня к 12:10.
Закрыт на очистку взлетно-посадочной полосы от снега также аэропорт Май-Гатка (Советская Гавань). Ожидаемое время возобновления работы: 11:00.
Рейсы № 469 и № 470 из Хабаровска в Богородское и обратно за 27 января перенесены на 31 января по метеоусловиям Богородского. Ожидаемый вылет из краевого центра — завтра в 13:00.