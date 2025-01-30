Сильный ветер повлиял на расписание вертолетных рейсов в Приморье

Из-за сильного ветра на сутки перенесены три вертолетных рейса в села на северо-востоке Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минтранса.
«Из-за сильного ветра перенесены на завтра вертолетные рейсы в населенные пункты Тернейского округа: Амгу, Светлая и Самарга», — отмечается в сообщении.
Решение об отмене рейсов было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые создают угрозу безопасности воздушного движения.
Напомним, тыловая часть циклона будет определять погоду в Приморье в четверг, 30 января. В центральных районах небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный.