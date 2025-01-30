Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Американский предприниматель Илон Маск оценил идею номинировать его на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в социальной сети X*.
Его комментарий был связан с предложением депутата Европейского парламента из Словении Бранко Гримса номинировать его на Нобелевскую премию мира 2025 года.
Гримс заявил, что рассматривает Маска как кандидата на эту престижную награду благодаря его поддержке свободы слова и усилиям в продвижении идей мира.
«Я не хочу никаких премий», — написал Маск.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что американский миллиардер Илон Маск представляет угрозу демократиям.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.