Хабаровск сковали километровые пробки на заснеженных дорогах

В Хабаровске утро 30 января началось с километровых пробок на главных улицах, в которые жители встали по дороге на работу и учёбу. Обстановка оценивается на 7 из 10 баллов, свидетельствую данные сервиса 2ГИС.
Судя по онлайн-карте, движение затруднено практически во всём центре — пробки фиксируются на Запарина, Шеронова, Волочаевской, Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Калинина и Амурском бульваре. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на Серышева, Большой, Тихоокеанской, Краснореченской, Павла Морозова и 60-летия Октября — здесь на некоторых участках затор достиг десятибалльных значений.
Горожане оставляют в сервисе саркастичные комментарии, чтобы скрасить обстановку:
«Хватит снег разглядывать! Чего стоите?» — пишет Олег.
«Продам грязный снег. 100 рублей за кубометр. Самовывоз» — предлагает Эльвира.
«Я, конечно, не ярый трудоголик, но пустите уже» — просит Валерия.
По данным мэрии, в ночь на 30 января с улиц города было вывезено 150 тонн снега. Дорожная техника продолжает устранять последствия циклона.