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Хабаровск сковали километровые пробки на заснеженных дорогах

На некоторых участках затор достиг десятибалльных значений.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске утро 30 января началось с километровых пробок на главных улицах, в которые жители встали по дороге на работу и учёбу. Обстановка оценивается на 7 из 10 баллов, свидетельствую данные сервиса 2ГИС.

Судя по онлайн-карте, движение затруднено практически во всём центре — пробки фиксируются на Запарина, Шеронова, Волочаевской, Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Калинина и Амурском бульваре. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается на Серышева, Большой, Тихоокеанской, Краснореченской, Павла Морозова и 60-летия Октября — здесь на некоторых участках затор достиг десятибалльных значений.

Горожане оставляют в сервисе саркастичные комментарии, чтобы скрасить обстановку:

«Хватит снег разглядывать! Чего стоите?» — пишет Олег.

«Продам грязный снег. 100 рублей за кубометр. Самовывоз» — предлагает Эльвира.

«Я, конечно, не ярый трудоголик, но пустите уже» — просит Валерия.

По данным мэрии, в ночь на 30 января с улиц города было вывезено 150 тонн снега. Дорожная техника продолжает устранять последствия циклона.