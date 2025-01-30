Незаконная игорная зона была закрыта в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту противозаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны. Игровой клуб был создан в поселке городского типа Новошахтинский. Дело возбуждено по части 2 статьи 171.2 УК РФ.
В период с января 2024 года по январь 2025 года подозреваемые, действуя в составе группы, состоящей не менее чем из трёх человек, организовали и проводили азартные игры в помещении кафе-бара «Престиж», расположенного в посёлке городского типа Новошахтинский.
В Михайловском районе в автомобилях и в торговых точка, были найдены и изъяты полученные деньги, части игрового оборудования и платёжные инструменты.
«Задержан организатор преступления, в настоящее время с ним работают следователи, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.