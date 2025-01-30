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Единственный в космосе астероид получил более 1% вероятности столкнуться с Землёй

Астероид 2024 YR4, открытый в декабре, стал единственным объектом, вероятность столкновения которого с Землёй превышает один процент. Астероид может приблизиться к нашей планете 22 декабря 2032 года. Об этом сообщает NASA.

Диаметр 2024 YR4 оценивается в 90 метров, что в 3−4 раза больше, чем у Челябинского метеорита. Несмотря на относительно низкую вероятность столкновения, учёные продолжают наблюдать за объектом, чтобы уточнить его траекторию и потенциальные риски.

Ранее учёные NASA нашли на Марсе дно древнего моря и посвятят его изучению 2025 год. Они надеются найти древние окаменелости и бактерии. Место, где должна была зародиться первичная жизнь Марса, находится вблизи экватора планеты, в тени от горы Эолис Мон высотой в пять километров, которую учёные по-свойски называют «гора Шарп».