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«Побила дверь и покусала полицейских»: пьяная жительница Приморья устроила беспорядок в камчатском аэропорту

Пьяную и агрессивную жительницу Приморья задержали в аэропорту на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке в аэропорту «Елизово» имени Витуса Беринга транспортные полицейские заметили пьяную женщину. Оказалось, что гостья края — 27-летняя жительница Приморья. Когда ее сопровождали в дежурную часть, она начала вести себя агрессивно, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.

В транспортной полиции поделились, что женщина не успокоилась и тогда, когда оказалась в дежурной части. Она вела себя буйно, оскорбляла полицейских, стучала руками и ногами по столу и дверям, испортила протокол о направлении на медицинское освидетельствование.

Требования полицейских успокоиться жительница Приморья игнорировала, более того, хватала сотрудников ведомства за одежду, а двух из них и вовсе покусала.

Медицинское освидетельствование показало, что в ее организме находится 1,6 промилле алкоголя. В отношении нее составили административные протоколы: по статье о появлении в общественных местах пьяной и за неповиновение требованию полицейских.

«Материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения. До вытрезвления женщина была помещена в спецприемник».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на Камчатке буйный посетитель аэропорта разбил окно.