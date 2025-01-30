«Побила дверь и покусала полицейских»: пьяная жительница Приморья устроила беспорядок в камчатском аэропорту

На Камчатке в аэропорту «Елизово» имени Витуса Беринга транспортные полицейские заметили пьяную женщину. Оказалось, что гостья края — 27-летняя жительница Приморья. Когда ее сопровождали в дежурную часть, она начала вести себя агрессивно, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.
В транспортной полиции поделились, что женщина не успокоилась и тогда, когда оказалась в дежурной части. Она вела себя буйно, оскорбляла полицейских, стучала руками и ногами по столу и дверям, испортила протокол о направлении на медицинское освидетельствование.
Требования полицейских успокоиться жительница Приморья игнорировала, более того, хватала сотрудников ведомства за одежду, а двух из них и вовсе покусала.
Медицинское освидетельствование показало, что в ее организме находится 1,6 промилле алкоголя. В отношении нее составили административные протоколы: по статье о появлении в общественных местах пьяной и за неповиновение требованию полицейских.
«Материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения. До вытрезвления женщина была помещена в спецприемник».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на Камчатке буйный посетитель аэропорта разбил окно.