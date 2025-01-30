«Побила дверь и покусала полицейских»: пьяная жительница Приморья устроила беспорядок в камчатском аэропорту

В транспортной полиции поделились, что женщина не успокоилась и тогда, когда оказалась в дежурной части. Она вела себя буйно, оскорбляла полицейских, стучала руками и ногами по столу и дверям, испортила протокол о направлении на медицинское освидетельствование.