Сильный снег и морозы: погода в Казахстане на 30 января

В Астане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 7−9 мороза, днем с дальнейшим понижением.
В Алматы также облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Временами гололед. Вечером туман. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте будет переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
Ночью снег, метель, днем на юге, востоке, в центре Акмолинской области снег, на западе, севере небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе, севере области 13 мороза, днем с дальнейшим понижением. В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 11−13 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Ночью на севере, юге, в горных районах Алматинской области снег, днем осадки (преимущественно снег), в горных районах области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области гололед, временами туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Конаеве облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 0−2 мороза.
Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетысу снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, временами сильный снег. На севере, в центре, горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, в горных районах области 15−20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке, в горных районах области 7−12 мороза. В Талдыкоргане облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Туркестане — переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 0−2 мороза.
Без осадков. На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области туман. Ветер юго- западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза — 2 тепла, на западе, юге области 5 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза — 1 тепла.
Ночью на востоке Атырауской области небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке области 3 мороза. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 1 мороза. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 5−7 тепла.
На севере, западе Актюбинской области небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер западный, юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4 мороза-1 тепла. В Актобе облачно, небольшие осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов.
Ночью на востоке, юге Костанайской области снег, метель, днем на западе, юге области небольшой снег. На западе, севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 11−16, на севере области 20 мороза, на юге области 3−8 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 11−13 мороза.
Ночью снег, на юге, востоке Северо-Казахстанской области низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе, севере области 18 мороза. В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 16−18 мороза.
Снег, на западе, юге, востоке Павлодарской области метель. Ветер северо-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 15, днем 5−10, на севере области 13 мороза. В Павлодаре облачно, снег, метель. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 8−10 мороза.
В Карагандинской области ночью снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью на западе области порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на западе области 3 мороза, днем 3−8 мороза, на юге, востоке области 0 градусов. В Караганде облачно, ночью снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 3−5 мороза.
Ночью осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на западе, севере, востоке области Улытау осадки (дождь, снег). Гололед. На севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Жезказгане переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 2−4 мороза.
Снег, метель, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 13−18 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, снег, метель. Ветер юго-восточный, южный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 3−5 мороза.
Снег, метель, днем на юге, востоке области Абай сильный снег. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, в центре области 15−20, порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, юге области 13−18 мороза, днем 3−8 мороза. В Семее облачно, снег, метель. Ветер южный, юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 4−6 мороза.
На востоке, юге, в центре Кызылординской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла. В Кызылорде облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 0−2 мороза.
Ночью на севере, юге Жамбылской области снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах области снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 8 мороза. В Таразе переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.