Сильный снег и морозы: погода в Казахстане на 30 января

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Туркестане — переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 0−2 мороза.